У Мін'юсті вважають, що Янукович не має виступати у справах Майдану як свідок

Про це заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, повідомляє телеканал «112 Україна».

"У мене багато сумнівів, що цей допит взагалі відбудеться, ми не вперше про нього говоримо", - зазначила вона.

При цьому Севостьянова зауважила, що, на її думку, Янукович не має виступати у справах Майдану як свідок. "Висловлю суб’єктивну думку, але я не бачу, які можуть бути надані докази Януковичем у цій справі як свідком. Це головна обинувачувана особа в Україні. Є багато інструментів, починаючи із заочного засудження, завдяки яким можна було б оперативно розглянути цю справу і притягнути його до відповідальності, і вже потім шукати інструменти, як повернути в Україну для відбування покарання", - сказала вона.

Читайте такожАдвокат попередив про можливу спробу зірвати допит Януковича

Як повідомляв УНІАН, адвокат колишнього президента Віктора Януковича Віталій Сердюк підтвердив участь його підзахисного в допиті в режимі відеозв'язку у справі п'ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС "Беркут" та розповів про тестовий зв'язок між Святошинським і Ростовським судом.

Довідка УНІАН. Святошинський райсуд Києва розглядає справу відносно п'ятьох екс-бійців спецпідрозділу МВС «Беркут»: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтуры і Олега Янішевського, обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року. У травні цього року суд вирішив допитати в режимі відеозв'язку Януковича в якості свідка по цій справі. У липні суд почав технічну підготовку до дистанційного допиту екс-президента.