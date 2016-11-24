ФСБ показала, як затримувала в окупованому Криму "українського шпигуна" (відео)
10:37, 24 листопада 2016Суспільство
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ФСБ Росії у четвер, 24 листопада, опублікувала відео затримання в Севастополі колишнього співробітника штабу Чорноморського флоту Леоніда Пархоменка, якого звинувачують у "шпигунстві на користь України".
На сайті ФСБ запису поки немає, її на своєму YouTube-каналі опублікував РБК.
На кадрах видно, як ФСБшники виводять чоловіка з машини й потім допитують його. При цьому звук в ролику заглушений.
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Раніше у ФСБ Росії заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського "шпигуна", який нібито за завданням Міноборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту.
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