ФСБ показала, як затримувала в окупованому Криму "українського шпигуна" (відео)

На сайті ФСБ запису поки немає, її на своєму YouTube-каналі опублікував РБК.

На кадрах видно, як ФСБшники виводять чоловіка з машини й потім допитують його. При цьому звук в ролику заглушений.

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