Затриманого в Криму "українського шпигуна" Пархоменка звільнили в запас 11 років тому
14:15, 24 листопада 2016Суспільство
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Затриманий спецслужбами у Севастополі колишній співробітник штабу Чорноморського флоту РФ Леонід Пархоменко, якого охрестили "українським шпигуном", був звільнений у запас у 2005 році.
Пархоменка ФСБ затримала / Скріншот
Про це повідомили в штабі Чорноморського флоту, передає РІА Новости.
"Леонід Пархоменко був звільнений у запас у 2005 році", — повідомили в штабі флоту РФ.
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Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у ФСБ РФ заявили про затримання в окупованому Криму чергового українського «шпигуна», який нібито за завданням Міністерства оборони України збирав відомості про діяльність Чорноморського флоту.
«22 листопада Федеральною службою безпеки в місті Севастополі затриманий колишній військовослужбовець штабу Чорноморського флоту капітан другого рангу запасу Пархоменко Леонід Сергійович», - йдеться у повідомленні.
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