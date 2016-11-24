У Нацполіції розповіли про 618 викритих у хабарництві чиновників і назвали середню суму "подяки"

З початку цього року працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції викрили 618 чиновників-хабарників. Середня сума хабара становила 60 400 гривень. Про це заявив заступник голови Нацполіції і глава Департаменту захисту економіки Ігор Купранець, пише Znaj.ua.

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За його словами, серед затриманих голови і депутати рад усіх рівнів, чиновники мерій та ОДА, працівники судів, прокуратури, адвокати, керівники підприємств усіх форм власності та інших сфер діяльності. Співробітники Департаменту захисту економіки в цьому році викрили у хабарництві 332 працівника органів влади і управління, 190 співробітників контролюючих органів, 91 суб'єкта підприємств різних форм власності, 5 співробітників судової гілки влади.

"Даний вид правопорушення має більш завуальований характер, ніж кілька років тому. Сьогодні досить часто для своєї злочинної діяльності посадові особи використовують фірми-одноденки, банківські рахунки, відкриті на підставних осіб, надання послуг різного характеру, посередників і т. д.", - розповів Купранець.

Заступник голови Нацполіції підкреслив, що часто суд виносить хабарникам занадто м'які вироки: "Як показує практика, іноді судді виносять занадто м'які вироки. Наприклад, стосовно начальника одного з управлінь об'єднаної державної податкової інспекції. Харкова, який отримав 71 000 гривень хабара, суд виніс вирок - 25 500 гривень штрафу".

"Проявляти нульову терпимість до хабарів слід вже на низькому рівні. Адже якщо зараз "закриємо очі на дії хабарника-хірурга, то завтра він очолить обласне управління охорони здоров'я, і його "спасибі" зросте в кілька разів. Піде він далі по лінії міністерства - змінюватися хіба що порядок цифр у розмірах хабарів", - підсумував Купранец.

За його інформацією, на даний момент про підозру повідомили 190 людям, а до суду направлено 443 кримінальні справи.