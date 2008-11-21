Нафтогаз затримує погашення $50 млн за кредитом Standard Bank

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" прострочила погашення більш як $50 млн. у рамках кредиту Standard Bank London (Велика Британія) на суму $200 млн., наданого в листопаді 2005 року, пише «Коммерсант».

Про це виданню повідомив співрозмовник – один з кредиторів "Нафтогазу України". За його словами, ці кошти мали надійти на рахунок банку до 20 листопада.

"Вчора закінчився термін погашення чергового траншу. "Нафтогаз України" не сплатив більше $50 млн.", - сказав він.

Згідно з умовами кредитного договору, кредит мав погашатися рівними траншами в кожну дату 20 травня 2008 року, 20 листопада 2008 року і 20 травня 2009 року, пише «Коммерсант».