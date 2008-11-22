Підприємства відкликають вакансії з центру зайнятості

Кременчуцькі промислові підприємства (Кременчук, Полтавська обл.) відкликали 575 вакансій на працевлаштування. Про це журналістам повідомив директор Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості Володимир НАПАДАЙЛО. «361 вакансію зняв Крюковський вагонобудівний завод, 65 – Кременчуцький сталеливарний завод, 51 – «АвтоКрАЗ», 73 – Кременчуцький колісний завод, 25 – «Укртатнафта»», – повідомив він.

В.НАПАДАЙЛО також повідомив, що надійшло повідомлення про скорочення 340 працівників на Кременчуцькому автоскладальному заводі у зв`язку з кризою, а крім того попередньо відомо про скорочення 35 працівників на «АвтоКрАЗі», на міськводоканалі (26), на будівельній фірмі «Центр» (19), на Кременчуцькому колісному заводі (14), АТ «Укртатнафта» (8). «Проте інформація про масові скорочення ще практично не надходила», – зазначив він.

Разом з тим він додав, що Кременчуцька трикотажна фабрика заявила про набір в грудні 100 шваль, а в першому кварталі 2009 року ще 500.

Всього в центрі зайнятості на обліку 2566 безробітних, 1480 вільних вакансій.