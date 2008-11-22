Фінансова розвідка Кіпру надасть Україні "конфіденційні дані"

Зважаючи на великий обсяг фінансових операцій в Україні через кіпрські компанії, активізовано співпрацю Державного комітету фінансового моніторингу України з фінансовою розвідкою Кіпру (MOKAS). Про це говориться в повідомленні прес-служби Держфінмоніторингу, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, відповідно до підписаного в 2004 році між цими структурами Меморандуму про співпрацю передбачено обмін інформацією конфіденційного характеру про реальних власників і стан рахунків кіпрських компаній.

«Дерфінмоніторингом вже накопичена інформація про ряд «кіпрських» компаній, які діють в Україні. Ще щодо низки компаній така інформація очікується, - йдеться в повідомленні прес-служби. – В найкоротший строк за допомогою MOKAS планується завершити аналіз здійснених фінансових операцій, проведених між суб`єктами України і Кіпру, з направленням відповідних матеріалів до правоохоронних органів».

Також, з посиланням на Інтернет-видання, прес-служба повідомляє, що в аналогічному напрямі рухаються і російські фінансова розвідка і Федеральна служба з питань фінансових ринків, де на біржі РТС близько 90% угод укладається через офшори.

Довідка УНІАН. Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2008 року становив 6 млрд. 218,6 млн. дол., зокрема, до країн ЄС — 5 млрд. 950,6 млн. дол. (95,7% загального обсягу), до країн СНД — 216,3 млн. дол. (3,5% до загального обсягу), до інших країн світу — 51,7 млн. дол. (0,8%).

Прямі інвестиції з України здійснені в 51 країну світу, переважна їх частина спрямована на Кіпр (93,7% загального обсягу).

Обсяг прямих інвестицій, спрямованих в Україну з Кіпру, на 1 жовтня 2008 року становив 8 млрд. 534 млн. дол. (22,7% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, що надійшли до України на звітну дату).