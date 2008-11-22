У Черкасах розлилися більше тисячі кілограмів соляної кислоти

Вчора о 08.30 у Черкасах на території ДП „Автоскладальний завод №2”, ВАТ „ЛуАЗ” корпорації „Богдан”, у приміщенні складу внаслідок механічного пошкодження пластикової ємності об’ємом 1 м3 стався витік 1200 кілограмів соляної кислоти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, для її нейтралізації працівниками підприємства і аварійно-рятувальними підрозділами МНС місце розливу було засипане каустичною содою та шаром піску, відібрані проби повітря, встановлений режим обмеження.

Роботи щодо збирання та утилізації суміші соди з піском будуть проведені 24 листопада. Постраждалих немає. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.