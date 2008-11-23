Росія досягне «дна кризи» до березня-квітня?

Бізнесмен Олег Дерипаска вважає, що "дно кризи" в Росії буде досягнуте до березня-квітня 2009-го року. Тоді, на його думку, буде зрозумілий баланс попиту і пропозиції. Дерипаска не став прогнозувати, яким буде до цього моменту курс долара до рубля. Все залежить від уряду, вважає бізнесмен. Олег Дерипаска додав, що уникнути втрат російській економіці не вдасться, але їх можна мінімізувати. Зараз потрібно думати про споживача, стимулювання попиту дозволить вивести з кризового стану багато галузей економіки. Нинішня ситуація, сказав Дерипаска, - це унікальний шанс для країни побудувати нові будинки, забезпечивши всіх бездомних житлом, нові мости, дороги і тунелі. В той же час він не відповів на запитання, чи планує "Базел" якісь нові об`єкти для інвестицій.

Эхо Москвы