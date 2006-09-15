Підлітки, які кинули міліціонера під поїзд, засуджені до 14 років

Апеляційний суд Криму погодився з позицією прокурора автономії і призначив трьом підліткам, які скоїли вбивство співробітника МВС, покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

За інформацією прес-служби, жорстоке вбивство працівника міліції було скоєно рік тому в Джанкої і сколихнуло весь Крим. Троє неповнолітніх, двоє з яких раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, 1 серпня минулого року, будучи п`яними, напали на міліціонера, одягненого в штатське. Підлітки жорстоко побили чоловіка, викрали його особисті речі. ""Смертний вирок" потерпілому було підписано, коли хулігани дізнались, що їхня жертва - працівник міліції: побоюючись переслідування і неминучого покарання, вони вирішили вбити його", - повідомляє прес-служба кримської прокуратури.

Підлітки скинули міліціонера з моста на залізничне полотно, намагаючись таким чином інсценувати нещасний випадок. "Співробітників прокуратури Криму спроба замаскувати настання смерті під колесами потягу як нещасний випадок не збила зі сліду вбивць. Їхні особи були встановлені, справа була розслідувана і передана до суду", - повідомляє прокуратура АРК.

Суд, вивчивши зібрані Кримською транспортною прокуратурою докази вини неповнолітніх зловмисників, визнав їх винними у злочинах, передбачених статтями 115 (умисне вбивство), 296 (хуліганство) і 186 (грабіж). Своє повноліття вбивці зустріли вже на лаві підсудних.