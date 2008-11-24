Долар на міжбанку зріс до 6,55/6,70 грн

До 12.00 торги по долару США на міжбанку зросли з 6,2000/6,3500 грн. до 6,5500/6,7000 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На рублевому ринку до 12.00 ціни піднялися з 0,2220/0,2285 грн. до 0,2270/0,2350 грн.

У Росії курс долар-рубель зріс, і до 12.00 встановився на рівні 27,6310 (+0,1135) рубля.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні до 12.00 підвищилися до 1,2627/1,2629 грн. (під час відкриття торгів – 1,2579/1,2581 грн.) Ціни на валютну пару євро-гривня до 12.00 пішли вгору 8,2665/8,4660 грн. (під час відкриття торгів – 7,7945/7,9935 грн.).