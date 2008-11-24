Будівництво метро в бік Теремків законсервують?

Відкрите акціонерне товариство “Київметробуд” порушує питання щодо консервації будівництва нової ділянки метро на Теремки у зв’язку із недофінансуванням робіт з бюджету столиці.

Про це йдеться у листі генерального директора ВАТ “Київметробуд” Володимира ПЕТРЕНКА до керівника підприємства-замовника - начальника КП “Київський метрополітен” Петра МІРОШНІКОВА, текст якого має УНІАН.

У листі наголошується, що недобудовані об’єкти потребують ізоляції та консервації з метою уникнення аварій техногенного характеру.

“Київметробуд” зазначає, що будує станційні комплекси на Куренівсько-Червоноармійській лінії метро за бюджетні кошти. На сьогодні, за даними компанії, заборгованість за виконані роботи становить 218,1 млн. грн.

"Просимо, шановний Петро Володимировичу, повідомити ВАТ “Київметробуд” про перспективи та наміри замовника щодо подальшого будівництва Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції "Либідська" до станції "Васильківська", і у разі відсутності джерел фінансування та намірів замовника та КМДА продовжувати у зв`язку з цим будівництво прийняти рішення для недопущення аварій техногенного характеру про консервацію будівництва вказаної лінії", - говориться в листі.

При цьому "Київметробуд" підкреслює, що до завершення будівництва лінії метрополітену залишилось небагато часу за умови своєчасного фінансування, тому що готовність вказаної ділянки на сьогодні складає 95%.

Компанія просить розрахуватись за виконані роботи, що дасть можливість сплатити заборгованість із зарплати та здійснити податкові й обов`язкові платежі до бюджету.

“Київметробуд” інформує, що у зв`язку із недофінансуванням не сплатив податок на додану вартість за вересень у розмірі 6,68 млн. грн. та не має змоги сплатити податок на прибуток у розмірі 5 млн. грн, ПДВ за жовтень в сумі 4,5 млн. грн., та заборгував заробітну плату за вересень в розмірі 25 млн. грн. і за жовтень - 35 млн. грн. Також компанія не проводить розрахунки із постачальниками та субпідрядниками, які масово звертаються з позовами до судів.

"Київметробуд" зазначає, що деякий час компанії вдавалось протриматися за рахунок отриманих в банку кредитів, основна заборгованість за якими складає 90 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, нові станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метро в бік Теремків: “Деміївська”, “Васильківська” і “Голосіївська” планували ввести в експлуатацію до кінця поточного року.

Вартість будівництва трьох зазначених станцій в бік масиву Теремки становить 1 млрд. 659 млн. грн. Очікується, що кожною станцією буде користуватися майже 34 тис. чоловік на годину.