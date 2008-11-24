Міліція весь грудень ловитиме спекулянтів на залізниці

З грудня лінійне управління на Південно-Західній залізниці УМВС України посилить патрулювання на залізничному вокзалі Києва з метою припинення спроб спекуляцій квитками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Управління МВС на Південно-Західній залізниці генерал-майор міліції Павло ГУЦОЛ.

За його словами, транспортна міліція спільно з керівництвом Південно-Західної залізниці відстежує придбання залізничних квитків на 27, 28, 29, 30, 31 грудня цього року.

«Починаючи з грудня, будуть створені посилені групи нарядів міліції, які працюватимуть на вокзальному комплексі (у Києві) з метою недопущення перепродажу залізничних квитків та притягнення до відповідальності осіб, причетних до цих правопорушень», - сказав П.ГУЦОЛ.

Він зазначив, що в даний час проводиться ряд оперативних заходів щодо виявлення осіб, які скуповують залізничні квити з метою подальшого збуту та отримання за це певних прибутків.

Водночас П.ГУЦОЛ повідомив, що спекулянтів штрафуватимуть і конфісковуватимуть у них квитки.

«А тому ми хочемо попередити, щоб люди (мається на увазі, які спробують скуповувати залізничні квитки з метою подальшого перепродажу – УНІАН) дарма не витрачали кошти», - зазначив П.ГУЦОЛ.

Разом із тим він повідомив, що подібні заходи вживатимуться не лише у Києві, а й на вокзалах по всій Україні.

Начальник Управління МВС на Південно-Західній залізниці наголосив, що до посилення патрулювання міліцію спонукає оперативна інформація про те, що окремі особи намагаються масово скуповувати залізничні квитки на святкові рейси для створення «цілеспрямованого ажіотажу».