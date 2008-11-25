Путін пообіцяв, що ослаблення рубля буде ніжним і ласкавим

Банк Росії допустив друге в поточному місяці ослаблення рубля до бівалютного кошика на 1%, проте це рішення було очікувано ринком і не привело до атаки на рубль, повідомляє РІА “Новости”.В результаті ЦБ не довелося продавати валюту з міжнародних резервів для підтримки рубля, відзначають експерти.

В ході торгів на ММВБ у понеділок курс рубля до корзини (0,55 долара і 0,45 євро) досягав 31,0 рубля проти 30,7 рубля у п`ятницю.

Представник Банку Росії підтвердив, що ЦБ ухвалив рішення про симетричне розширення з 24 листопада коридору допустимих коливань вартості бівалютного кошика на 30 копійок в обидві сторони. Попереднє розширення коридору на ті ж 30 копійок було проведено 11 листопада.

За оцінкою експертів, тепер верхня межа коридору знаходиться на рівні 31,0 рубля, нижня - 28,6 рубля.

Сьогоднішнє розширення коридору бівалютного кошика , на відміну від попереднього, не стало для ринку несподіваним і не підштовхнуло його учасників до гарячкової скупки валюти, відзначає агентство.

"Володимир Володимирович (Путін) нам пообіцяв, що ослаблення буде плавним, ніжним, ласкавим. Поки Центральний банк діє в цьому дусі - ослабляє по трохи. Напевно, можна повірити прем`єрові, що різких рухів не буде", - говорить ділер компанії "Альба-Альянс" Артем Рощин.