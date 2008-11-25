В суд у справі про вибух на стадіоні «Шахтар» не з'явилися потерпілі

У Донецьку на судове засідання у справі про вибух на стадіоні «Шахтар», що стався в жовтні 1995 року, у понеділок, 24 листопада, не з`явився жодний з потерпілих.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий у суді Сергій ЛАДИГІН у присутності підсудного 59-річного Вячеслава СИНЕНКА, його адвоката, а також державного обвинувача зачитав рапорти дільничних міліціонерів, які надійшли до суду. У рапортах, зокрема, зазначалося, що за місцем проживання деяких потерпілих (на момент їх відвідування інспекторами) нікого не виявилося. Крім того, деякі потерпілі написали до суду заяви з проханням розглядати справу без їх присутності. Загалом у даній справі проходить 9 потерпілих і більш як 35 свідків.

Потім суд заслухав завершальну частину свідчень звинувачуваного. В.СИНЕНКО продовжує стверджувати, що його затримання і звинувачення у співучасті в організації вибуху на стадіоні «Шахтар» є «результатом прямої помсти» одного з прокурорів, нині народного депутата України Геннадія ВАСИЛЬЄВА (колишнього прокурора Донецької області).

В.СИНЕНКО також відповів на запитання суду і державного обвинувача.

Потім суддя озвучив медичний висновок про стан здоров`я підсудного, виданий лікарями лікарні слідчого ізолятора, де утримується В.СИНЕНКО. Згідно з висновком, здоров`я В.СИНЕНКА оцінюється як «відносно задовільне». Лікарі дозволили йому брати участь у судових слуханнях.

Наступне засідання у даній справі призначене на 11.30 26 листопада 2008 року.

Довідка УНІАН. 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» в Донецьку стався потужний вибух, у результаті якого загинув перший президент ФК «Шахтар» Ахать Брагін і декілька людей з його оточення. Слідством було встановлено, що вибух був організований злочинним угрупованням КУШНІРА-РЯБІНА, а майор міліції В.СИНЕНКО у момент вибуху «прикривав» відхід виконавця підриву – якогось Ігоря ФІЛІППЕНКА. Силами Інтерпола В.СИНЕНКА було знайдено в Афінах (Греція), куди він емігрував разом з сім`єю, і в березні 2005 року переданий Україні. У лютому 2007 року в Донецьку суд визнав підсудного В.СИНЕНКА причетним до організації вибуху на стадіоні «Шахтар» і засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, суд засудив В.СИНЕНКА до сплати відшкодування сім`ям двох загиблих у результаті вибуху по 50 тис. грн. кожній сім`ї.

4 вересня 2008 року Колегія Верховного суду України направила справу В.СИНЕНКА до Апеляційного суду Донецької області на повторний розгляд. У постанові Колегії, зокрема, наголошується, що щодо низки епізодів поділа суд не навів достатніх доказів, які можуть мати «суттєве значення для встановлення причетності В.СИНЕНКА до інкримінованого злочину, його ролі і правильної кваліфікації дій підсудного». Повторний розгляд справи почався 27 жовтня 2008 року в Апеляційному суді Донецької області.