16-17 вересня Кіровоград відзначає 252-у річницю заснування міста.

Як передає кореспондент УНІАН, святкові заходи коштували міському бюджету лише 10 тис. грн., решту надали спонсори.

Тому, за словами начальника відділу культури Кіровоградського міськвиконкому Миколи БАРАБУЛІ, повну суму витрат на організацію заходів до Дня міста можна буде назвати лише після їх завершення. Він також відзначив, що цього року спонсорських коштів на святкування надходить досить багато.

Розважальні заходи та виставки сьогодні пройдуть у різних районах міста. Також, за ініціативи депутата обласної ради Віктора АНДРЄЄВА, 16-17 вересня проїзд у міських тролейбусах буде безкоштовним.

У планах цьогорічного святкування – проведення свят вулиці, будинку, мікрорайону. До Дня міста у Кіровограді пройдуть всеукраїнські змагання з велоспорту та Міжнародний турнір з греко-римської боротьби на призи чемпіона світу Данила ПАСУНЬКА.

Сьогодні ввечері на центральній площі міста відбудеться молодіжна шоу-програма. Чи візьмуть участь у концерті зірки української естради, поки не розголошується.