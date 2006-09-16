У Харкові завалився ровесник Жовтневої революції (додане фото)
15:26, 16 вересня 2006Суспільство
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Аварії чекали 17 років
У Харкові, по вул. Клочковській, 53, у трьохповерховому житловому будинку 1917 року забудови, який з 1989 року знаходиться в аварійному стані, сталося руйнування зовнішньої стіни на рівні другого та третього поверхів.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок обвалу пошкоджено три квартири. Всього в домі - 15 квартир, в яких проживає 35 осіб.
Жертв та постраждалих немає.
Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дзержинського району міста вирішує питання щодо відселення мешканців з аварійного будинку.
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