У Харкові завалився ровесник Жовтневої революції (додане фото)

У Харкові, по вул. Клочковській, 53, у трьохповерховому житловому будинку 1917 року забудови, який з 1989 року знаходиться в аварійному стані, сталося руйнування зовнішньої стіни на рівні другого та третього поверхів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок обвалу пошкоджено три квартири. Всього в домі - 15 квартир, в яких проживає 35 осіб.

Жертв та постраждалих немає.

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дзержинського району міста вирішує питання щодо відселення мешканців з аварійного будинку.