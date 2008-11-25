НБУ вже почав вимагати від банків гроші вперед

18:56, 25 листопада 2008
Суспільство
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Якщо хочуть купувати долари...

Потенційні учасники завтрашнього валютного аукціону мають перерахувати 100% грошового забезпечення в гривні на рахунок Національного банку України вже сьогодні. Повідомлення про свій намір провести 26 листопада валютний аукціон і умови участі в ньому НБУ розіслав у вівторок телеграмою (№13-117/5427-16459).

«Уповноважені банки, які планують взяти участь в аукціоні, мають 25 листопада до 18.30 за київський часом перерахувати 100% грошового забезпечення в гривнях для проведення розрахунків за придбання у Національного банку України іноземної валюти, виходячи з курсу, який пропонується банком для участі в аукціоні», - говориться в телеграмі.

Самі заявки прийматимуться завтра до 14.00. Мінімальний обсяг заявки 100 тис. дол.

Як повідомлялося, 19 листопада НБУ провів валютну інтервенцію на міжбанківському валютному ринку з продажу доларів США за гривні шляхом проведення валютного аукціону згідно із заявками комерційних банків. Заявки на участь в аукціоні формуються на основі незадоволеного на прямому міжбанку обсягу заявок клієнтів і потреб банку без зазначення мети придбання валюти та із зазначенням лише назви уповноваженого банку. Цього дня обсяг інтервенцій Нацбанку становив 658 млн. дол.

 

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