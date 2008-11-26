Сили НАТО зможуть пересуватись через територію України
03:11, 26 листопада 2008Суспільство
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Ющенко уповноважив Єханурова на підпис
Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА на підписання Угоди між Україною та Організацією Північноатлантичного договору про транзитне переміщення сил та персоналу НАТО територією України.
Про це йдеться в Розпорядженні Президента, розміщеному на його офіційному сайті.
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