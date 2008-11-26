Нафтогаз заявляє, що винен РосУкрЕнерго близько $2 мільярдів

НАК "Нафтогаз України" заявляє про заборгованість перед компанією "РосУкрЕнерго" за газ у сумі близько 2 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови «Нафтогазу України» Ігор ДІДЕНКО під час круглого столу «Енергетична політика України в умовах світової економічної кризи» сьогодні в Києві.

“Борг, про який йдеться між НАК «Нафтогаз України» і "РосУкрЕнерго", дорівнює рівно тій кількості газу, яка закачана в підземні сховища газу, він не більше і не менше”, - сказав він.

При цьому він додав, що у фінансовому плані «Нафтогазу України» «така ситуація передбачалася». «Нами недовиконаний фінансовий план рівно на 10 млрд. грн., це за курсом 5,05 (курс долара до гривні - УНІАН). Ось ці 10 млрд. грн. - це і є приблизно 2 млрд. дол.», - додав І.ДІДЕНКО.

Також він зазначив, що НАК «Нафтогаз України» на сьогодні є власником понад 17 млрд. кубометрів газу, який закачаний у ПСГ, із яких 11 млрд. кубометрів газу - імпортного походження.