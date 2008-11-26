Кабмін не затвердив змінених макропоказників бюджету-2009

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні не затвердив змінених макропоказників Державного бюджету на 2009 рік.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що це питання обговорювалося, і його розгляд було перенесено на наступне засідання Кабінету Міністрів.

Довідка УНІАН. Законопроект Кабінету Міністрів про Держбюджет 2009 року був зареєстрований 15 вересня у Верховній Раді України.

10 вересня Кабінет Міністрів України затвердив прогнозні макропоказники соціального і економічного розвитку України на 2009 рік.

Показник інфляції (грудень до грудня) затверджений на рівні 9,5%, зростання ВВП - 6%, зростання промвиробництва - 5,7%, зростання цін виробників промислової продукції – 18,5%. Зростання середньорічної номінальної зарплати в 2009 році прогнозується на рівні 17,3%.