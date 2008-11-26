Дубина не може купити доларів на міжбанку

Голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявляє, що компанія не може придбати валюту для погашення боргу перед російським відкритим акціонерним товариством «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА заявив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

“На сьогодні в Україні неможливо купити валюту. Вчора ми порядка 600 млн. (грн.) загнали на між біржу, і валюти не купили», - сказав О.ДУБИНА.

Голова правління повідомив, що сьогодні він планує врегулювати це питання під час консультацій з представниками Національного банку.

О.ДУБИНА підтвердив, що в ході вчорашніх переговорів у Москві НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися про погашення Україною до 1 грудня заборгованості за поставку природного газу у вересні. За його словами, черговий раунд переговорів відбудеться після погашення «Нафтогазом» своїй заборгованості.

Голова правління НАК зазначив, що «Газпром» розуміє об`єктивність причин виникнення заборгованості української сторони.

“З вересня скоротився обсяг споживання газу українською промисловістю – на 300 млн. (куб. м), у жовтні – на 1,050 млрд., а в листопаді ми прогнозуємо скорочення споживання на 2 млрд. Це той газ, який був закачаний в сховища, але не реалізований», - пояснив він.

“Я б хотів, щоб НАК «Нафтогаз України» не ставав знову плацдармом для політичних заяв”, - підкреслив О.ДУБИНА.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав розпорядження голові правління "Газпрому" Олексію МІЛЛЕРУ стягнути борг за газ з України. О.МІЛЛЕР повідомив, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також розповів журналістам, що при переході на ринкові відносини у сфері поставок російського газу в Україну його ціна з 1 січня 2009 р. може перевищити 400 дол. за тис. куб. м.

25 листопада перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК назвав безпідставними заяви про борг України перед «Газпромом», оскільки НАК «Нафтогаз України» не має прямих взаємовідносин із «Газпромом».

У свою чергу, уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ завив, що заборгованість України за газ становить1,26 млрд. доларів. За його словами, структура цього боргу складається з: 400 млн. дол. - це несплата за газ, спожитий у вересні 2008 року, і 860 млн. дол. - за газ, спожитий у жовтні 2008 року. При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ уточнив, що це заборгованість без урахування штрафних санкцій.