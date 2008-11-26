Ауді та Деу-сенс не розминулися: 5 загиблих, 2 поранених

У Смілянському районі Черкаської області внаслідок зіткнення легковиків «Ауді-100» та «Деу-сенс» 5 осіб загинули, 2 - травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 8-ї години.

На місце оперативно прибули рятувальники МНС, які розблокували постраждалих і вилучили їх із понівечених машин. Причина ДТП встановлюється.