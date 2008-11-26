В Україні борги по зарплаті перевищили мільярд

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку 2008 року зросла на 56%, або на 374,9 млн. грн., і на 1 листопада ц.р. склала 1 млрд. 043 млн. 622 тис. грн. (на 1 січня ц.р. заборгованість становила 668,7 млн. грн.). Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

(УНІАН: останній раз заборгованість по зарплаті більше 1 мільярда гривень була зафіксована на 1 серпня 2006 року – тоді вона склала 1 млрд. 089,1 млн. грн.).

За даними Держкомстату, найбільші темпи зростання заборгованості зафіксовані в Донецькій, Луганській і Харківській областях. На 1 листопада в Донецькій області сума заборгованості станоила 289,263 млн. грн., що на 71%, або на 120,2 млн. грн. вище показника на 1 січня ц.р.

У Луганській області сума заборгованості склала 114,414 млн. грн. (вище на 47%, або на 36,6 млн. грн.), у Харківській – 91,171 млн. грн. (вище на 64%, або на 35,6 млн. грн.).

Держкомстат повідомляє, що заборгованість по зарплаті в цілому по Україні за жовтень збільшилася на 23%, або на 194,2 млн. грн., порівняно з 1 жовтня 2008 року, коли загальний борг становив 849,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня ц.р. заборгованість по зарплаті в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня - 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн., на 1 серпня – 756,1 млн. грн., на 1 вересня – 695,2 млн. грн., на 1 жовтня - 849,365 млн. грн.