На міжбанку долар трохи не дотягнув до 7 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 6,6350/6,7850 грн., на 11:00 ціни виросли до 6,7500/6,9500 грн. На час закриття цінові рівні сягли 6,9500/6,9950 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 16:00 НБУ оголосив про продаж доларів на аукціоні з ціною відсікання 6,74 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівні 0,2365/0,2450 грн., а на 11:00 ціни піднялися до 0,2420/0,2510 грн. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2420/0,2480 грн.

У Росії курс долар-рубль знизився і становить 27,3218 руб. (-0,0499).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювались у діапазоні 1,2910/1,3070 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 8,5995/8,8040 грн., на 11:00 ціни пішли вгору 8,7590/9,0290 грн. На час закриття торгової сесії цінові показники EUR/UAH досягли рівня 8,9965/9,0650 грн.