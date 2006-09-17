Засновник Вікіпедії береться за наступний проект

У найближчому Вікіпедія може з`явитися суперниця. Леррі Сенгер, один із засновників найвідомішої "вільної енциклопедії" в світі, знов узявся за справу: на конференції в Берліні розробник представив проект "відповідальнішого і коректнішого" інтернет-довідника - "Сітізендіуму".

Вікіпедія, що має на сьогодні у відкритому доступі близько п`яти мільйонів статей, написаних більш ніж ста мовами світу, входить до 20-ки найпопулярніших сайтів глобальної мережі. Проте Леррі Сенгер зупинятися на досягнутому не має наміру.

"Я, як і раніше, залишаюся великим шанувальником Вікіпедії, проте рано чи пізно настає момент, коли кожний з нас повинен набратися мужності, щоб почати новий проект", - наводить німецьке видання "Фокус" слова пана Сенгера.

Ентузіазм Леррі зрозуміти можна: жорстку критику на адресу Вікіпедії чути часто. На карб "вільній енциклопедії" ставлять її головний принцип - велика частина текстів написана дилетантами, а місця для професіоналів не залишається. Крім того, статті Вікіпедії не підписані, що створює певні вигоди для розміщення некоректної інформації.

Зокрема, минулого року мав місце скандал з публікацією відомого американського журналіста Джона Сайгенталера, який буцімто виявив нові факти у справі про вбивство президента Кеннеді. "Кілька місяців ця брехня перебувала у відкритому доступі Вікіпедії", - пише німецький "Фокус". Крім того, деякі американські політики під час виборчих перегонів намагалися звести наклепи на своїх супротивників і навпаки поліпшити свою власну біографію за допомогою статей Вікіпедії.

На відміну від попередниці "Сітізендіум" відмовляється від принципу анонімності. У новому довіднику автор зобов`язаний зазначити своє справжнє ім`я під кожним з оприлюднених ним текстів. Ще одна відмінність "Сітізендіуму" - у наявності експертних текстів і професійній редакторській правці.

Англійська версія нового інтернет-довідника з`явиться вже в наприкінці вересня, повідомляє "Цайт". Наскільки успішним виявиться даний проект, говорити ще рано: он-лайн енциклопедія гарна така, якою вона є, попри деякі помилки, резюмує німецьке видання.

Довідка. "Вікіпедію" було створено в 2001 році. Англомовна версія "народної енциклопедії" містить 641 тисячу статей, друга за обсягом - німецька - майже 270 тисяч, у французькій більше 134 тисяч, в японській - більше 129 тисяч. Для порівняння, загальна кількість статей у Великій радянській енциклопедії - близько 95 тис. статей.

Ідея розвитку і постійного поповнення інформації така, що користувачі інтернету самі можуть створити словарну статтю, відредагувати попередню тощо. Ядро інтернет-енциклопедії - це 13 тисяч добровольців, багато хто з яких є експертами в тій чи іншій сфері знань; кожний з них має право редагувати раніше додані або вже кимось відредаговані тексти.

Загальний обсяг "Вікіпедії" всіма мовами вже раз вдесятеро перевищує "Британніку", одне з найстаріших і найвідоміших у світі довідкових видань.

Історія цього унікального видання почалася в Едінбургу в 1768 році, і головною його особливістю спочатку мали стати алфавітне розташування матеріалу і більша увага до повсякденних, практичних питань. Завдяки талантам видавців і авторів "Британніки", серед яких були Бенджамін Франклін і Вільям Локк, енциклопедія стала справді унікальним виданням і продавалася величезними тиражами.

Наприкінці 1990-х "Британніка" знайшла нове життя в інтернеті, проте питання щодо якості публікацій он-лайнової версії залишається відкритим.

РІА "Новости"