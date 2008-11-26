У Підмосков’ї затримали лідера дніпропетровського бандугруповання

Співробітники Дніпропетровського Управління боротьби з організованою злочинністю спільно з колегами з кримінального розшуку РФ затримали у місті Троїцький Московської області організатора злочинного угруповання, яке тривалий час діяло в Дніпропетровській області та на рахунку якого 45 розбійних, бандитських нападів, незаконна торгівля зброєю тощо.

Про це УНІАН повідомив начальник УБОЗ Головного управління УМВС України в Дніпропетровській області Герман МАСЯЙКІН.

За його словами, четверо членів угруповання були затримані раніше та з 2001 року відбувають покарання.

Водночас він зауважив, що в 2003 році один з судів Дніпропетровська змінив міру запобіжного заходу ватажку банди на підписку про невиїзд, через що він зник з поля зору правоохоронців і тривалий час переховувався.

Наразі Подільський районний суд Московської області видав постанову про утримання затриманого під вартою до екстрадиції в Україну.