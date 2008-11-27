Американські біржі закрилися зростанням основних індексів

Торги на американських біржах в середу, 26 листопада, закрилися зростанням основних індексів, повідомляє AFP.

Dow Jones Industrial Average додав 2,91 відсотка (246,83 пункту) до рівня в 8726,3. Індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 виріс на 5,52 відсотка (30,17 пункту) до 887,56. Високотехнологічний Nasdaq піднявся на 4,6 відсотка (67,37 пункту) і був зафіксований на позначці в 1532,1.

На думку аналітиків, зростання котирувань акцій на американських біржах пов`язане із зниженням позикового відсотка, ознаками послаблення кризи на кредитному ринку, а також з рішенням влади Китаю про зниження базової облікової ставки до найменшого значення за останні 10 років.

Світові ціни на нафту в середу також зросли. У Нью-Йорку барель марки WTI за підсумками біржової сесії подорожчав на 3,67 долара до 54,44 долара за барель. У Лондоні нафта марки Brent коштувала 51,55 долара за баррель, що на 3,57 більше, ніж на попередніх торгах. Зростання цін біржові аналітики пояснюють реакцією ринку на рішення Народного банку Китаю знизити базову ставку, а також на очікуване зниження видобутку нафти країнами-членами ОПЕК.

Лента.ру