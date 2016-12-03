Україна просить Інтерпол оголосити "скіфське золото" у міжнародний розшук

Про це повідомили у прес-службі прокуратури АР Крим.

Крім того, ухвала слідчого судді направлена до Інтерполу з метою забезпечення міжнародного розшуку заарештованого майна.

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом відмови музеєм Алларда Пірсона Амстердамського університету (Королівство Нідерланди) повернути музейні експонати виставки "Крим – золотий острів у Чорному морі", які є власністю держави Україна", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, конфлікт довкола експонатів кримських музеїв виник через анексію Криму Російською Федерацію. Саме в цей час експонати перебували на виставці в Амстердамі. Однак після завершення виставки нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національному музею історії України. Контракт, який надавав право на тимчасове зберігання колекції Музеєм Алларда Пірсона, завершився 13.06.2014 року, після чого ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.