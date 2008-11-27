Чий газ лежить в українських сховищах і до чого тут Тимошенко?

Запаси газу компанії "РосУкрЕнерго" (RosUkrEnergo) в підземних сховищах газу України не мають стосунку до українського боргу за газ, тому що давно оплачені, заявив сьогодні РІА «Новости» представник "РосУкрЕнерго" Андрій КНУТОВ.

"Згідно з письмовим підтвердженням від "Нафтогазу України", наданому в ході проведення міжнародного аудиту "РосУкрЕнерго", в ПСГ України на 31 грудня 2007 року знаходилося 14,39 мільярдів кубометрів газу, що належить "РосУкрЕнерго". Відповідно, вказані об`єми газу були придбані та сплачені в період до 31 грудня", - сказав він.

В даний час у "РосУкрЕнерго" в ПСГ України знаходиться понад 11 мільярдів кубометрів.

"Ми звертаємо увагу, що заборгованість "Нафтогазу" перед "РосУкрЕнерго" за поставки газу у розмірі 2,4 мільярдів доларів заважає розрахункам з "Газпромом", - підкреслив А.КНУТОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна вважає за можливе для виходу з боргових зобов`язань «РосУкрЕнерго» перед "Газпромом" дати можливість "Газпрому" використати 11,5 млрд. кубометрів газу з українських сховищ.

“Ми шукаємо можливості (у переговорах з Росією – УНІАН), як вийти з усіх цих боргових зобов`язань, які є у «РосУкрЕнерго» перед "Газпромом", у тому числі й використовуючи для "Газпрому" газ, який був закачаний у попередні періоди «РосУкрЕнерго» в газові сховища України. Це 11,5 млрд. кубометрів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Сьогодні заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив, що заборгованість "Нафтогазу України" перед компанією "РосУкрЕнерго" за газ становить близько 2 млрд. дол.

“Борг, про який йдеться між НАК «Нафтогаз України» і "РосУкрЕнерго", дорівнює рівно тій кількості газу, яка закачана в підземні сховища газу, він не більше і не менше", - сказав він.

І.ДІДЕНКО зазначив, що НАК «Нафтогаз України» на сьогодні є власником більш як 17 млрд. кубометрів газу, який закачаний у ПСГ, з яких 11 млрд. кубометрів - імпортного походження