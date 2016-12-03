Окупанти злякалися планів Києва про мовлення українських каналів у Криму, погрожують припиняти трансляцію
15:28, 03 грудня 2016Суспільство
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Окупанти погрожують, що мовлення українських медіа на територію анексованого Криму, яке планується розпочати за допомогою вишки, що будується у Херсонській області, буде припинено.
В окупованому Криму погрожують припиняти трансляцію українських каналів / facebook.com/artembidenko
Про це заявив так званий міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку окупованого Криму Дмитро Полонський, передає РІА Новости.
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Він додав, що про проект української влади давно відомо, до нього готові.
Полонський впевнений, що придушення сигналу з нової вишки на територію анексованого півострова "не позначиться на якості теле- й радіомовлення в Криму".
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