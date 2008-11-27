Україна лякає Росію підвищенням ставки на транзит газу

Компанія «Нафтогаз України» веде переговори з російським «Газпромом» про підвищення ставки на транзит газу 2009 року.

Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Олег ДУБИНА в інтерв`ю газеті «Коммерсант».

Зокрема, за його словами, «ставка є інструментом торгу на сьогодні. Якщо мене тягають, я відповідаю тим же». Як сказав О.ДУБИНА, «якщо газ коштуватиме 400 дол. за тисячу кубометрів, то ми можемо піднімати питання про вартість транзиту, як у Словаччині - до 3,98 дол. за тисячу кубометрів на 100 км або в Чехії – до 4 дол. Що стосується вартості закачування газу в ПСГ, вона становить 39 дол. за тисячу кубометрів у Німеччині». «Тому я кажу "Газпрому": підвищити ціни можна, але навіщо? Усі ціни, які ми піднімемо, повернуться до нас же, тільки на вищому рівні. Кому потрібне це дуте зростання капіталізації країни?», - зазначив О.ДУБИНА.

Відповідаючи на запитання, чи не програє Україна в разі зростання цін на газ і ставки транзиту, О.ДУБИНА сказав: «Програє. Тому я кажу, що треба виконувати міжурядову угоду між прем`єрами, згідно з якою ціна ростиме поступово». Однак він ухилився від відповіді на запитання, чи влаштує Україну ціна на газ у 230 дол. за тисячу кубометрів, сказавши, що «ми ще поторгуємся».