Податківця-хабарника засудили до двох років

На Івано-Франківщині до двох років ув’язнення засуджено податківця-хабарника.

Як повідомили УНІАН в Управлінні по боротьбі з корупцією в органах ДПС Державної податкової адміністрації України, наприкінці серпня цього року до відділу по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПА в Івано-Франківській області звернувся місцевий підприємець із повідомленням про вимагання у нього хабара за непроведення податкової перевірки.

Працівниками підрозділу по боротьбі з корупцією в податкових органах було задокументовано факт отримання завідувачем сектору контролю за розрахунковими операціями місцевої податкової інспекції хабара в сумі 5,6 тис. грн. та передано матеріали до обласної прокуратури, яка одразу ж порушила кримінальну справу.

26 листопада 2008 року справа слухалася в одному з місцевих судів Івано-Франківської області. В ході судового розгляду матеріалів кримінальної справи вину податківця було доведено повністю. Тепер уже колишньому податківцю призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Злочинця було взято під варту прямо в залі суду.