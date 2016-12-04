Організатори "Євробачення" спростували повідомлення про перенесення конкурсу до Москви – ЗМІ

Організатор "Євробачення" - Європейський союз мовників - спростовує повідомлення ЗМІ про можливе перенесення музичного конкурсу в 2017 році з Києва до Москви.

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Таких планів у організаторів немає, повідомили в неділю, 4 грудня, у мовній спілці, передає DW.

Як раніше повідомляло німецьке видання Bild з посиланням на джерело в оргкомітеті, організатори "Євробачення" ведуть переговори про можливе перенесення конкурсу в 2017 році з України в Росію. Причиною таких переговорів називалося те, що Київ нібито не надав організаторам «Євробачення» фінансових гарантій.

У той же час, як наголошується, факт переговорів ще не означає перенесення заходу з Києва.

«Існує реальна загроза того, що захід може пройти в іншій країні. Для нас це було б катастрофою», — цитує видання заяву голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганни Гопко.

Так, видатки на конкурс в останні роки варіюються від 17 мільйонів євро до 25 мільйонів євро, при цьому оргкомітет покриває суму в розмірі від 10 мільйонів євро до 14 мільйонів євро, залишок повинна покрити приймаюча сторона.

Разом з тим, згідно з повідомленням, влада України стверджує, що знайшла джерела фінансування і вже найближчим часом представить їх організаторів пісенного конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

9 вересня стало відомо, що переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу "Євробачення-2017" став Київ. Головна сцена Євробачення-2017 буде облаштована в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).