У Києві оголосили ціни на квитки на "Євробачення-2017"

Сьогодні стали відомі ціни на квитки на пісенний конкурс «євробачення-2017». Вартість оголосив керівник управління туризму Київської міськадміністрації Антон Тараненко, пише «Минпром».

За його словами, вартість квитків варіюватиметься від 20-30 до 100 євро. Їх продаватимуть на 9 єврошоу - шість генеральних репетицій, два півфінали і фінал.

При цьому, за його словами, початок продажу квитків залежить від двох факторів: перший – коли організатори визначаться із компанією, яка займеться бронюванням і реалізацією квитків. Другий – коли буде затверджений план схеми залу Міжнародного виставкового центру (МВЦ), де відбудеться конкурс.

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"Ціни на квитки формують НТКУ і Європейський мовний союз. Аналізуючи ціни на минулих конкурсах, квитки коштуватимуть від 20-30 до 100 євро. Потрапити на репетиції буде дешевше, а на півфінали і фінал - дорожче", - пояснив Тараненко.

Нагадаємо, 1 січня 2017 року Київ отримає символічні ключі від «Євробачення». «Ключі» передасть мер цьогорічного господаря «Євробачення» – міста Стокгольм – Карін Ваннгорд.