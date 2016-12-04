Bild: ведуться переговори щодо можливого перенесення "Євробачення-2017" з Києва до Москви

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на джерело в оргкомітеті.

Як зазначає видання, причиною таких переговорів стало те, що Київ не надав організаторам «Євробачення» фінансових гарантій.

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Причиною можливого перенесення конкурсу назвали нібито проблеми України з фінансуванням.

У той же час, як наголошується, факт переговорів ще не означає перенесення заходу з Києва.

«Існує реальна загроза того, що захід може пройти в іншій країні. Для нас це було б катастрофою», — цитує видання заяву голови комітету Верховної Ради України у закордонних справах Ганни Гопко.

Так, видатки на конкурс в останні роки варіюються від 17 мільйонів євро до 25 мільйонів євро, при цьому оргкомітет покриває суму в розмірі від 10 мільйонів євро до 14 мільйонів євро, залишок повинна покрити приймаюча сторона.

Видання інформує, що коштів, виділених мером Києва Віталієм Кличком (9 мільйонів євро), виявилося недостатньо для проведення конкурсу. Крім цього, як зазначається, не переконав оргкомітет також закон українського парламенту про направлення додаткових фінансових ресурсів на конкурс.

Разом з тим, згідно з повідомленням, влада України стверджує, що знайшла джерела фінансування і вже найближчим часом представить їх організаторам пісенного конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі.

Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу. 9 вересня стало відомо, що переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу "Євробачення-2017" став Київ.

Головна сцена Євробачення-2017 буде облаштована в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ).