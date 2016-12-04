Трагедія в Княжичах: у мережі з'явилося перше фото розстріляної машини Держохорони

Знімок розстріляного імовірно автомобіля Держохорони опублікував у своєму Facebook депутат Київоблради Іван Ступак. У коментарях до повідомлення в соцмережі депутат посилається на слідчий відділ прокуратури.

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На знімку видно, що кулі увійшли в двері машини. Паркан на тлі дуже нагадує паркан на раніше опублікованих знімках з місця події.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією вбито п'ятеро правоохоронців. Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація.

На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників. Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення. У той же час грабіжники, почувши стрілянину, відмовилися від своїх планів і зникли з місця події.