Поліція затримала банду, через яку проводили спецоперацію в Княжичах (фото, відео)

Як повідомили в департаменті комунікації МВС України, оперативники спіймали банду в Деснянському районі на в'їзді до Києва, коли зловмисники приїхали з села Княжичі Броварського району мікроавтобусом Mercedes Vito до двох заздалегідь підготовлених автомобілів Toyota Land Cruiser 200 чорного кольору.

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«У транспортних засобах затриманих виявили арсенал зброї (в тому числі два пістолети «Глок», пістолет Макарова з глушником), боєприпаси, у тому числі гранати, спеціальне тактичне обладнання (рації, пристрої для придушення радіосигналів) та інші речові докази, які вказують на протиправну діяльність», - йдеться в повідомленні МВС.

Троє із затриманих – жителі Києва та області, ще один – зі Львівщини. Правоохоронці проводять слідчі дії, в тому числі обшуки за адресами їх проживання.

Кримінальні провадження розслідуються за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про додаткову правову кваліфікацію їх дій.

«Зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні низки розбійних нападів на квартири та офіси киян і жителів області», - зазначають у МВС.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією вбито п'ятеро правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У той же час грабіжники, почувши стрілянину, відмовилися від своїх планів і зникли з місця події.