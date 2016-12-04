З’явились імена та фото загиблих у Княжичах поліцейських

Дані про загиблих поліцейських оприлюднив Департамент комунікації МВС України.

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Так, 4 грудня 2016 року у селі Княжичі Броварського району Київської області під час виконання службових обов'язків трагічно полягли п’ятеро правоохоронців: начальник відділу управління КОРД Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції Віталій Валецький, оперуповноважений управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції Юліан Рудько, оперуповноважений управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві лейтенант поліції Олександр Маніца, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони старший сержант поліції Євген Куртєв, молодший інспектор Броварського міжрайонного відділу Управління поліції охорони старший сержант поліції Сергій Орлов.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного - загинули 5 осіб.

У МВС відмовилися давати коментарі, заявивши, що справою буде займатися Генпрокуратура.



