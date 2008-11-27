Готівковий курс пари гривня/долар у комерційних банках Києва

Офіційний курс гривні до долара США знизився на 13 копійок – до 6,74 грн. Готівковий курс купівлі долара сьогодні в комерційних банках Києва зафіксовано в середньому на рівні 6,75 грн./дол., продажу – 6,84 грн./дол.

За інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлено такі курси гривні до долара:

«Райффайзен Банк Аваль»: купівля - 6,70 грн./дол., продаж – 6,84 грн./дол.

Банк «Південний»: купівля 6,70 грн./дол., продаж 6,84 грн./дол.

«Донгорбанк»: купівля – 6,80 грн./дол., продаж – 6,84 грн./дол.;

Банк «Хрещатик»: купівля - 6,75 грн./дол., продаж – 6,84 грн./дол.;

«ОТП Банк»: купівля – 6,83 грн./дол., продаж – 6,84 грн./дол.;

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 6,60 грн. за долар.

Нагадаємо, з 28 листопада набирає чинності постанова НБУ про прив`язку офіційного курсу гривні до долара до курсу на міжбанківському ринку.