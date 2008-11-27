У НБУ прогнозують зміцнення гривні

Заступник голови Національного банку України Олександр САВЧЕНКО прогнозує, що гривня почне зміцнюватися у середині 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час конференції рейтингового агентства Fitch Ratings "Україна в умовах світової фінансової кризи".

«Я прогнозую, що гривня почне зміцнюватися у середині 2009 року», – сказав О.САВЧЕНКО. За його словами, курс гривні, що склався на сьогодні, є оцінкою бізнесу і громадян можливості Національного банку, уряду і влади протистояти викликам світової фінансової кризи. На сьогодні ця оцінка виражається в курсі національної валюти на рівні 6,5-7 грн./дол.

При цьому О.САВЧЕНКО висловив переконання, що цей рівень стане точкою рівноваги на ринку і падіння гривні на цьому зупиниться. На його думку, сьогодні на курс гривні впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Серед внутрішніх чинників він назвав політичну нестабільність і підвищений попит на іноземну валюту, серед зовнішніх – дефіцит американського долара у всьому світі.

За словами О.САВЧЕНКА, Нацбанк найближчим часом не має наміру вдаватися до адміністративного регулювання у вигляді введення обов`язкового продажу валютної виручки. «Це буде останнім кроком – кроком відчаю», – сказав він.

При цьому заступник голови Нацбанку висловив надію, що вже в першому кварталі 2009 року дефіцит долару в світі знизиться, а одним із позитивних чинників буде зниження інфляції в Україні. У НБУ девальвацію гривні на рівні 30-35% називають відповідною рівню девальвації інших національних валют.