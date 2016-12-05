Родинам загиблих в Княжичах правоохоронців виплатять по 700 тисяч гривень – Геращенко

Родинам правоохоронців, які загинули під час престрілки в Княжичах 4 грудня, виплатять по 700 тисяч гривень. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на засіданні погоджувальної ради, передає "112 Україна".

"Всі представники трьох служб МВС дотримувалися інструкцій, своїх обов'язків, їм буде виплачена компенсація, вона становить близько 700 тис. грн", - сказав він.

Читайте такожТрагедія у Княжичах: у поліції уточнили кількість жертв серед правоохоронців

При цьому, Геращенко заявив, що також обговорюватиметься питання надання квартир сім'ям загиблих, у яких не було вирішене житлове питання.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення. Пізніше деякі ЗМІ написали про шістьох загиблих правоохоронців.