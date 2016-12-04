ГПУ створила оперативний штаб для розслідування загибелі поліцейських під Києвом

Про це він повідомив під час наради президента з представниками силових відомств, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Сторожук зазначив, що відразу після повідомлення про трагічні події оперативна група прокуратури області та Генеральної прокуратури виїхала на місце події.

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«На даний момент вилучені всі журнали, речові докази, проводяться допити з усіма учасниками, які брали безпосередню участь в операції», — зазначив він.

Президент доручив учасникам наради особисто взяти участь у роботі оперативного штабу щодо розслідування загибелі поліцейських та доповідати про результати цієї роботи.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони та поліцією вбито п’ятьох правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділ КОРД вичікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці — сталася перестрілка, у результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.