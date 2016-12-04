ГПУ створила оперативний штаб для розслідування загибелі поліцейських під Києвом
Перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук заявив про створення оперативного штабу для розслідування загибелі п’ятьох поліцейських під Києвом.
Про це він повідомив під час наради президента з представниками силових відомств, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
Сторожук зазначив, що відразу після повідомлення про трагічні події оперативна група прокуратури області та Генеральної прокуратури виїхала на місце події.
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«На даний момент вилучені всі журнали, речові докази, проводяться допити з усіма учасниками, які брали безпосередню участь в операції», — зазначив він.
Президент доручив учасникам наради особисто взяти участь у роботі оперативного штабу щодо розслідування загибелі поліцейських та доповідати про результати цієї роботи.
Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони та поліцією вбито п’ятьох правоохоронців.
Група затримання карного розшуку та спецпідрозділ КОРД вичікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, сприйнявши їх за грабіжників.
Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці — сталася перестрілка, у результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.