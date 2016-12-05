У Вінниці бригаді транспортної авіації передали санітарний літак Ан-26, названий на честь земляка - льотчика Дмитра Майбороди

«Літак відремонтували в Києві на 410-му заводі цивільної авіації. Були відновлені всі ресурсні показники, продовжено термін служби. До цього літак стояв 18 років, зараз його ресурс продовжено на дев'ять років. Він є санітарним транспортним літаком, може одночасно перевозити 18 лежачих хворих та евакуювати 33 сидячих військових», − відзначив старший інженер авіації, майор Павло Дідух.

Урочиста передача літака відбулася за участю рідних Героя України Дмитра Майбороди, командувача Повітряних сил Збройних сил України, керівництва області і міста та усього складу бригади транспортної авіації.

«Для мене сьогодні дуже хвилюючий день і я горджусь, що пам'ять про мого сина буде не лише на землі, а й в небі, адже він більше за все на світі любив небо. Для нього літати − стало сенсом життя, здійсненням дитячої мрії. Цей 35-ий борт буде берегти пам'ять про мого сина», − зазначила мати вінницького льотчика Тетяна Майборода.

«Насправді час категорія відносна. В історичному проміжку 2,5 роки – це мить, а в новітній історії української держави це дуже важкі і не прості 2,5 роки: час втрат, роздумів та прийняття непростих рішень» - підкреслив виступаючи під час урочистостей голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій, - «Це час формування нової демократичної, європейської країни, а запорукою цього - є формування ефективних Збройних Сил України. Як голова обласної адміністрації хочу подякувати за ваш ратний подвиг, за те що в перші важкі місяці складної ситуації на Сході держави, якраз Повітряні Сили ЗСУ були одні із найперших поряд з національною гвардією, прикордонними військами, хто прийняли виклик. Сьогоднішня подія історично співпадає в часі із випробовуванням нових можливостей протиракетної, протиповітряної оборони - вся Україна спостерігала за навчанням. Хочу подякувати командувачу, особистому складу за героїзм, принциповість і велику надію, яку ви подаєте українському народу в захисті нашої держави» - наголосив очільник області.

За словами командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковника Сергія Дроздова, у Вінниці є спеціальний санітарний літак «ВІТА» на якому є можливість виконувати хірургічні операції в процесі польоту. Цей літак використовується лише для евакуації поранених та швидкого доправлення їх до шпиталю.

«З сьогоднішнього дня санітарний АН-26 залучається до виконання нових бойових задач, які будуть стояти перед авіаційною бригадою. Ми не хотіли присвоїти ім’я Дмитра Майбороди літаку, який стоятиме на стоянці, а тому було вирішено його відремонтувати і тепер на ньому будуть літати. Це ще одне підтвердження, що наші Герої не вмирають, а залишаються в наших серцях і назвах вулиць, міст, шкіл і бойових машин» - відмітив Сергій Дроздов.

Під час урочистостей полеглих українських льотчиків та загиблих бійців АТО вшанували хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим членам екіпажу.

Цього дня, на честь санітарного літака імені Героя України Дмитра Майбороди, в небо підняли літак та вертоліт транспортної авіації.