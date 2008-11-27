Круглий стіл: “Світова криза: в пошуках виходу”
14:54, 27 листопада 2008Суспільство
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Громадська організація “Центр соціально-консервативної політики” презентує круглий стіл : “Світова криза: в пошуках виходу”. В роботі круглого столу візьмуть участь народні депутати України та депутати Державної Думи РФ, представники творчої еліти, провідні члени експертного товариства.
Захід відбудеться у конференц-залі ”Симфонія” готеля”Опера”(вул.. Б.Хмельницького,53). Потрібна акредитація до 17.00 1 грудня.
Тел.8(044)353-77-46.
Дата проведення: 14:00, 2.12.2008
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