Офіцера СБУ підозрюють у спробі згвалтування в Москві

Співробітники УВС Східного адміністративного округу Москви затримали громадянина України з документами капітана служби безпеки України (СБУ), якого підозрюють в розпусних діях і спробі згвалтування студентки в ліфті, повідомило РИА Новостиджерело в правоохоронних органах Москви.

За його словами, напередодні в міліцію надійшло повідомлення про спробу згвалтування в ліфті студентки одного із столичних вузів, яка врятувалася від насильника тільки завдяки батьку, який вийшов з собакою їй на зустріч. Прибулі на місце події міліціонери затримали підозрюваного. "При особистому огляді у затриманого міліціонери знайшли жетон офіцера і посвідчення з його фотографією, за яким він значиться як капітан СБУ України", - сказав співбесідник агентства. На допиті затриманий заявив, що є співробітником спецслужб України, в Москві знаходиться проїздом, а з дівчиною просто хотів познайомитися, сказав співбесідник агентства. В даний час особа затриманого встановлюється, також з`ясовується його приналежність до спецслужб України. Вирішується питання про порушення кримінальної справи щодо затриманого іноземця