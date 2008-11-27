Керівника «Кінгз-Кепітал» суд залишив під арештом

Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив подання міліції та обрав арешт як міру запобіжного заходу для керівника фінансової компанії «Кінгз-Кепітал» Олександра БАНДУРЧЕНКА, який обвинувачується в шахрайстві з грошима громадян.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада керівництво компанії «Кінгз Кепітал» заявило про рішення тимчасово припинити виплати клієнтам.

17 листопада міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повідомив, що співробітники міліції отримали дозвіл прокуратури на зняття банківської таємниці з рахунків київської фінансової компанії «Кінгз Кепітал».

24 листопада столична міліція за обвинуваченням у шахрайстві з коштами громадян затримала керівника «Кінгз Кепітал» О.БАНДУРЧЕНКА. За словами начальника Головного управління МВС України у місті Києві Віталія ЯРЕМИ, підставою для порушення кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) стали заяви від близько 60 громадян, які відповідно до укладених угод з «Кінгз Кепітал» не можуть отримати ні обіцяні відсотки, ні вкладені кошти. В.ЯРЕМА уточнив, що «переважна більшість громадян, які здавали кошти, є прихожанами Посольства Божого».

Водночас, за його словами, міліція має інформацію про те, що вкладені громадянами кошти «готівкою вивозилися за межі України… Сума коштів, отриманих від громадян, перевищує 100 млн. дол.».

25 листопада Ю.ЛУЦЕНКО заявляє про причетність релігійної організації «Посольство Боже» Сандея АДЕЛАДЖІ до діяльності «Кінгз Кепітал».