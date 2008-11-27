Банду «Капітошки» оголосили в міжнародний розшук

Національне бюро Інтерполу в Україні за поданням Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС оголосило в міждержавний розшук членів злочинного угруповання «Капітошки», зокрема його лідера Олександра КАПІТОНОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила прес-секретар начальника ГУБОЗ МВС України Олена МЕЛЬНИК.

За її словами, ГУБОЗ тісно співпрацює з російськими колегами, оскільки О.КАПІТОНОВ є уродженцем міста Перм і має там розгалужені зв’язки, і не виключено, що перебуває на території РФ.

Як повідомлялося раніше, Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ст. 257 (бандитизм) та низкою інших статей Кримінального кодексу України стосовно О.КАПІТОНОВА та двох інших членів його угруповання – Олександра ПЛАСТОВЦЯ та Сергія ГАЛИЦЬКОГО. Зокрема, встановлено, що протягом кількох років бандугруповання входило до так званого першого рейдерського синдикату та скоїло 5 нападів на прибуткові підприємства, зокрема торгівельно-офісний комплекс «Веста», адмінбудинки держпідприємства Міністерства транспорту та зв’язку України, ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», ВАТ «Черкасигаз» та управління земельних ресурсів Києво-Святошинського району Київської області.