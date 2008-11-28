Президент видав указ про Новорічну ялинку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив провести відкриття 20 грудня головної Новорічної ялинки на Майдані Незалежності у Києві та ялинок у Сімферополі, обласних і районних центрах, Севастополі, містах республіканського (в Автономній Республіці Крим), обласного значення.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його сайті.

В.ЮЩЕНКО також доручив Кабінету міністрів України, Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з метою забезпечення належної організації дитячого відпочинку та оздоровлення у Новорічні і Різдвяні свята забезпечити проведення в населених пунктах України відповідних заходів.

Крім того, Президент доручив організувати участь у цих заходах дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів і журналістів, які загинули під час виконання службових обов`язків, дітей загиблих шахтарів, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей, які залишились без догляду, з врученням подарунків таким дітям, а також належний відпочинок та оздоровлення цих дітей під час зимових шкільних канікул у дитячих оздоровчих та санаторно-курортних закладах.

Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям доручається організувати вручення до дня Святого Миколая (19 грудня) подарунків зазначеним групам дітей.

Також доручено організувати відвідання школярами під час зимових канікул театрів, кінотеатрів, музеїв, бібліотек, інших закладів культури та організацію для них екскурсій, туристичних поїздок Україною.

Кабінет міністрів і Державне управління справами мають забезпечити підготовку та проведення 5 січня 2009 року у Національному палаці мистецтв «Україна» свята Новорічної ялинки за участю Президента України.