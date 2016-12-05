Геращенко про перестрілку в Княжичах: розвідники не встигли повідомити, що їх затримує ДСО

За його словами, у сусідньому будинку спрацювала автоматична сигналізація. На виклик виїхала служба держохорони, передає Сегодня.

Далі, продовжив Геращенко, вони побачили сліди на снігу, що вели в недобудований будинок. І зайшли в цей будинок, розраховуючи побачити і перевірити, що це за сліди.

"Там вони побачили двох наших розвідників у цивільному, затримали їх, звісно, застосовуючи силові прийоми. Розвідники не встигли повідомити, що їх затримує служба ДСО", – розповів він.

Геращенко повідомив, що, за попередніми даними, які є у прокуратури, розвідники лише встигли повідомити, що до будинку підходять невідомі, а далі вже було чути лише звуки боротьби.

"Співробітники держслужби охорони затримали розвідників, посадили їх до себе в автомобіль. Розвідники, дотримуючись інструкції, не повідомили їм про те, що вони розвідники. За інструкцією, яка існує для роботи поліцейської розвідки, вони повинні були це повідомити вже у райвідділі начальника і, відповідно, вийти на зв'язок зі своїм керівництвом", – зазначив він.

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За словами радника глави МВС, в цей час група захоплення, яку супроводжували бійці спецпідрозділу КОРД, подумала, що хлопців-розвідників затримали грабіжники і їм загрожує загибель, небезпека, що вони стали заручниками. Все це тривало протягом кількох хвилин. Було прийнято фатальне рішення про штурм та звільнення заручників. У ході штурму співробітники держслужби охорони у свою чергу подумали, що на них нападають грабіжники чи бандити, і відкрили вогонь назустріч. В результаті загинули два співробітники Служби держохорони, загинули двоє розвідників, які перебували в Службу держохорони, і загинув один з представників спецпідрозділу КОРД.

"Це величезна людська трагедія. Зараз слідчі прокуратури з'ясовують всі обставини, всі деталі, відновлюють посекундно картину, як приймалося рішення про те, що необхідно йти на звільнення заручників, чи достатні були на це підстави. Сама банда грабіжників відмовилася в той момент від свого злочинного умислу, за попередньою інформацією. Їх затримали, коли вони поверталися в Київ. Ця група грабіжників скоїла низку грабежів, розбоїв, використовуючи вогнепальну зброю. Пересувалися на дорогих позашляховиках Toyota Land Cruiser 200. Ця група зараз затримана. Всі причетні до них також будуть встановлені і притягнуті до кримінальної відповідальності. Слідство прокуратури дасть свій законний вердикт про те, як і чому все це сталося. Це жахлива трагедія. Її не можна використовувати для танців на кістках і в політичних цілях. Але розібратися в деталях потрібно", – додав Геращенко.

Також він заявив, що під час проведення спеціальних операцій із затримання небезпечних злочинців кримінальний розшук не повинен і не зобов'язаний попереджати про це ні патрульну поліцію, ні служби охорони.

"Тому що часто інформація про роботу злочинних угруповань збирається місяцями або роками й цінується на вагу золота. До речі, злодії та грабіжники, яких затримали, користувалися раціями – в тому числі, налаштованими на поліцейські хвилі. Просто якщо б хтось із співробітників поліції, що не брав участь в цьому, міг у повітря передати, що тут проводиться спецоперація, все могло зірватися", – пояснив Геращенко.